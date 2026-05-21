أظهرت بيانات البنك المركزي المصري بيع سندات خزانة أجل 3 سنوات في عطاء استثنائي أمس الأربعاء بنحو 120.9 مليار جنيه بزيادة 142% عن السيولة المستهدف جمعها بقيمة 50 مليار جنيه.

تفاصيل طرح المركزي عطاء استثنائي لسندات الخزانة

يأتي طرح العطاء الاستثنائي الذي ظهرت نتيجته صباح اليوم قبل اجتماع مرتقب للمركزي المصري لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في ثالث اجتماع لها خلال 2026 اليوم الخميس وسط ضغوط تضخمية محتملة بسبب حالة عدم اليقين الصراع الإيراني الأمريكي بالمنطقة.

بحسب بيانات البنك المركزي، فإن سعر الفائدة ارتفع بنحو 0.79% على سندات الخزانة إلى نحو 23.1% مقابل نحو 22.3 % بالعطاء السابق.

تقدم المستثمرون بطلبات شراء سندات خزانة بنحو 155.7 مليار جنيه بسعر فائدة أوصل أقصاه 30% بتغطية تخطت 3 مرات المستهدف.

أذون وسندات الخزانة تعد أحد الأدوات التمويلية في يد وزارة المالية لجمع سيولة من السوق المحلية لتمويل عجز الموازنة.