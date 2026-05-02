يعتزم بنك القاهرة أحد أكبر 10 بنوك بمصر بيع حصته من شركة حراسات للخدمات الأمنية وذلك قبل طرح أسهمه في البورصة المصرية.

وبحسب مصادر تحدث إليها مصراوي فإن البنك بدأ إجراءات التخارج من الشركة عبر مبادلة الأسهم لصالح باقي المساهمين وهما بنكي البركة والزراعي واحدي الجهات الحكومية

تأسست حراسات للخدمات الأمنية عام ٢٠٢٢ و يستحوذ البنك الحكومي علي حصة اغلبية في الشركة بنحو 51% و تتوزع باقي الحصص علي المساهمين بالتساوي .

وتضم محفظة بنك القاهرة للاستثمار المباشر ، شركات كايرو للصرافة ، كايرو للتأجير التمويلي والتخصيم ، وتالي للمدفوعات الرقمية ، بخلاف بنك القاهرة كمبالا في اوغندا والذي يمثل اكبر تواجد مصرفي في القارة الافريقية والمموك للبنك بالكامل.

ويمتلك البنك مساهمات في صندوق الاستثمار لدعم الابتكار وصندوق الاستثمار العقاري

وينتظر بنك القاهرة موافقة البنك المركزي لإطلاق تطبيق لدعم الخدمات الرقمية عبر الهاتف المحمول ، بحسب المصادر التي أكدت عدم حاجة البنك لإنشاء بنك رقمي مستقل ، والعمل علي تطوير الخدمات الرقمية والبنية التكنولوجية لتوفير الخدمة الرقمية للعملاء.

وبحسب المصادر فان البنك لا يعتزم الدخول في استثمارات جديدة خلال الفترة الحالية التي تسبق عملية الطرح في البورصة والمستهدف ان تكون خلال الربع الأخير من العام الجاري

اضافت المصادر ان الحكومة استقرت علي طرح 45% من اسهم البنك في البورصة والمخطط لها قبل نهاية العام

تسعى الحكومة إلى جمع ما بين 23 و32 مليار جنيه (ما يعادل 460 إلى 650 مليون دولار) من خلال طرح حصة تتراوح بين 30% و40% من أسهم "بنك القاهرة" في البورصة ، بحسب تقارير إعلامية

وفي نهاية يونيو 2025، توقفت مفاوضات استحواذ "بنك الإمارات دبي الوطني" على كامل أسهم "بنك القاهرة"، بسبب خلاف حول التسعير، بعد تباين وجهات النظر بين الطرفين بشأن القيمة النهائية للصفقة. وعرض البنك الإماراتي 1.2 مليار دولار، ثم رفع السعر إلى 1.5 مليار دولار، إلا أن الحكومة تمسكت بـ1.8 مليار دولار لكامل أسهم البنك.

ارتفع صافي أرباح بنك القاهرة بنسبة 30% لتسجل نحو 16.1 مليار جنيه، خلال عام ٢٠٢٥ ، بحسب البيانات المالية المجمعة للبنك

كما نمت إيرادات التشغيل بنسبة 20% لتصل إلى 41.5 مليار جنيه. وارتفعت الأرباح قبل الضرائب بنسبة 29%، مدفوعة بتحسن نتائج أعمال البنك في مختلف القطاعات ومن أبرزها التجزئة المصرفية والخزانة وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما حقق بنك القاهرة صافي أرباح بعد الضرائب بلغت نحو 16.1 مليار جنيه، بزيادة 30% عن صافي أرباح عام 2024 التي بلغت 12.4 مليار جنيه.

وسجلت إجمالي محفظة القروض 258 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 13% بنهاية العام المالي 2025، وجاء النمو مدفوعاً بزيادة في قروض الشركات والبنوك بمبلغ 17.1 مليار جنيه و13.5 مليار جنيه في قروض الأفراد