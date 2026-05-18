انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 18-5-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 61.92 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، 62.23 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

بنك مصر: 61.91 جنيه للشراء، بزيادة 5 قروش، و62.21 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

بنك القاهرة: 61.87 جنيه للشراء، بزيادة 9 قروش، و62.18 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك الإسكندرية: 61.9 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و62.21 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

البنك التجاري الدولي: 61.89 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و62.14 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا.