أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، عددًا من النصائح والإرشادات لمربي ومنتجي الثروة الحيوانية والداجنة لمجابهة الظروف المناخية الحارة الحالية.

تكثيف التوعية وإصدار الإرشادات للمزارعين والمربين

وبحسب بيان صحفي، يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف التوعية وإصدار الإرشادات للمزارعين والمربين، وتقديم كافة سبل الدعم الفني للمزارعين والمربين؛ لتخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية على المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة.

نصائح وزارة الزراعة للمربين

وشملت النصائح 15 توصية هامة، يجب على جميع المربين الالتزام بها، وجاءت كالتالي:

1- الاهتمام بقواعد الإيواء المناسبة، وتوفير الراحة للقطعان، وعدم اللجوء إلى الازدحام والتكدس، الذي يسبب مشكلات عديدة.

2- التخلص من المخلفات والفضلات بالطرق السليمة والمناسبة؛ لمنع التلوث وانتشار العدوى.

3- التخلص الآمن من النافق بالطرق الصحية السليمة.

4- تجنب ارتفاع نسبة الرطوبة داخل العنابر أو الحظائر، وذلك بعدم الإسراف في استخدام المياه داخل العنابر في الأجواء الحارة، سواء برش الأرضيات أو الحوائط أو الغسيل؛ لأن ذلك يزيد من الإجهاد الحراري على الحيوان أو الطيور، كنتيجة لتشبع جو العنبر ببخار الماء، وكذلك فإن العنبر أو الحظيرة يصبح بيئة غير صحية للحيوان أو الطائر.

5- الاهتمام بتقديم العلائق المناسبة للقطعان، والتي تغطي نسب البروتين والطاقة وكافة الاحتياجات الغذائية، والتي تم تصنيعها في مصانع مرخصة من وزارة الزراعة، وبتسجيلات معتمدة من الوزارة.

6- تجنب تقديم الأعلاف والعلائق المركزة خلال ساعات النهار الحارة؛ للحد من زيادة الإجهادات الحرارية على الجسم.

7- استخدام الإضافات المسجلة في وزارة الزراعة، المضادة للإجهادات الحرارية والموصى بها، وبالجرعات المقررة في مياه الشرب، والتي تعادل حموضة الدم وتمنع لزوجته؛ لطرد الشوارد من الدم ونواتج التمثيل الغذائي الضارة، والتي تزيد في الأجواء الحارة.

8- في حال استخدام وسائل تبريد، يجب أن تكون على مستويات مرتفعة، وعلى وضع أعلى من مستوى الحيوان أو الطائر؛ لزيادة الاستفادة من التبريد (لأن الهواء البارد ثقيل ويتجه إلى أسفل).

9- تقليل سمك أو عمق الفرشة على أرضيات العنابر، والتي تحتفظ بدرجات الحرارة.

10- عدم تشغيل الشفاطات خلال ساعات النهار الحارة؛ لعدم استبدال الهواء داخل العنابر بآخر ساخن من البيئة الخارجية.

11- ضرورة توفير المياه النظيفة للشرب، وزيادة عدد السقايات في قطعان الدواجن؛ لمواجهة الطلب المتزايد على مياه الشرب.

12- تجنب الإفراط في التعامل أو الإمساك بالحيوان أو الطائر، قدر المستطاع، خلال ساعات النهار الحارة، مع تقليل شدة الإضاءة لأقل ما يمكن؛ للحد من نشاط الطيور.

13- عدم إجراء التلقيحات، طبيعية كانت أو اصطناعية، خلال ساعات النهار الحارة، ويجب تأخيرها إلى ما بعد انكسار الموجة الحارة بوقت كافٍ.

14- عدم إجراء العلاجات أو الحقن، قدر المستطاع، خلال ساعات النهار الحارة، وتأجيلها إلى آخر النهار بعد انكسار الموجة الحارة.

15- في حال نقل الطيور أو الحيوانات أو الكتاكيت، يجب أن يتم ذلك ليلًا، وعدم تحميل أعداد كبيرة من الطيور في الأقفاص، أو الحيوانات في المركبات، ومنع توقف المركبات المحملة بالطيور أو الحيوانات خلال النقل.

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أنه تم التواصل والتنسيق مع كافة مديري الإنتاج الحيواني على مستوى محافظات الجمهورية، بضرورة التواصل الدائم مع مربي ومنتجي الثروة الحيوانية والداجنة؛ لدراسة أي مشكلات تواجههم على أرض الواقع، والعمل الفوري على تذليلها، ورفع درجة الاستعداد لمواجهة الظروف الجوية المتغيرة، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجنة متابعة مركزية بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة؛ للتواصل مع الإدارات العامة للإنتاج الحيواني بمديريات الزراعة والإدارات الزراعية بكافة محافظات الجمهورية.

وقال إنه يمكن أيضًا التواصل على مدار الساعة مع القطاع؛ للرد على أية استفسارات أو تساؤلات، وكذلك تقديم الدعم الفني من خلال الرقمين: 01010344776 أو 0220541463.