سجل سعر الدولار تراجعا جديدا أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم بالبنوك، مواصلا تقليص مكاسبه مع هدوء التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفض سعر الدولار بنحو 16 قرشًا ليسجل 52.51 جنيه للشراء و52.61 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري وبنك مصر، أكبر بنكين في القطاع المصرفي.

انخفاض الدولار في أسبوع

ويأتي هذا التراجع بعد انخفاض الدولار خلال الأسبوع الماضي بنحو 92 قرشًا، مدعومًا بتراجع ضغوط خروج الاستثمارات الأجنبية من أذون الخزانة المحلية.

لماذا واصل الدولار الانخفاض مقابل الجنيه؟

وأوضح مصرفيون في ثلاثة بنوك، أن هدوء التوترات الجيوسياسية بالمنطقة ساهم في تحول المستثمرين الأجانب من صافي بيع إلى صافي شراء داخل السوق المصرية، عبر الاستثمار في أذون الخزانة، ما دعم الجنيه وأدى إلى تراجع سعر الدولار.

وأضافوا أن زيادة وفرة النقد الأجنبي داخل البنوك ساهمت في تقليل الضغوط على طلب الدولار خلال تعاملات الإنتربنك، وهو ما انعكس إيجابيا على أداء الجنيه.

سجلت تعاملات الإنتربنك للدولار في مصر انخفاضًا بنحو 1.1% خلال الأسبوع الماضي، إلى نحو 1.7 مليار دولار مقارنة بـ1.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وتتراوح المتوسطات المعتادة لتعاملات الإنتربنك الأسبوعية بين 750 مليون دولار و1.2 مليار دولار.

ويعد الإنتربنك سوقا داخلية بين البنوك المصرية، يشرف عليها البنك المركزي المصري، بهدف تنظيم عمليات بيع وشراء الدولار وتلبية احتياجات التمويل.