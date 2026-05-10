انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 10-5-2026، مقارنة بتعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر الريال السعودي اليوم؟

انخفض سعر الريال السعودي اليوم بعد انخفاض سعر الدولار مدعوما بدخول مستثمرين أجانب في أدوات الدين المصرية "أذون الخزانة المحلية"، ما أدى إلى زيادة المعروض من العملة الأجنبية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.95 جنيه للشراء، و14.02 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.95 جنيه للشراء، و14.02 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.95 جنيه للشراء، بتراجع 7 قروش، و14.03 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

بنك الإسكندرية: 13.91 جنيه للشراء، و14.01 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.96 جنيه للشراء، و14.01 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.