انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 10-5-2026، مقارنة بتعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر اليورو اليوم؟

انخفض سعر اليورو اليوم بدعم تراجع الدولار ودخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 61.56 جنيه للشراء، بتراجع 1.25 جنيه، و62.38 جنيه للبيع، بتراجع 37 قرشًا.

بنك مصر: 61.56 جنيه للشراء، بتراجع 1.33 جنيه، و62.01 جنيه للبيع، بتراجع 45 قرشًا.

بنك القاهرة: 61.56 جنيه للشراء، بتراجع 99 قرشًا، و62.01 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 61.52 جنيه للشراء، بتراجع 1.32 جنيه، و61.97 جنيه للبيع، بتراجع 44 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 61.50 جنيه للشراء، بتراجع 1.17 جنيه، و61.98 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.