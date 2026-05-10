إعلان

سعر اليورو ينخفض مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : ميريت نادي

12:06 م 10/05/2026

سعر اليورو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 10-5-2026، مقارنة بتعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر اليورو اليوم؟

انخفض سعر اليورو اليوم بدعم تراجع الدولار ودخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 61.56 جنيه للشراء، بتراجع 1.25 جنيه، و62.38 جنيه للبيع، بتراجع 37 قرشًا.

بنك مصر: 61.56 جنيه للشراء، بتراجع 1.33 جنيه، و62.01 جنيه للبيع، بتراجع 45 قرشًا.

بنك القاهرة: 61.56 جنيه للشراء، بتراجع 99 قرشًا، و62.01 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 61.52 جنيه للشراء، بتراجع 1.32 جنيه، و61.97 جنيه للبيع، بتراجع 44 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 61.50 جنيه للشراء، بتراجع 1.17 جنيه، و61.98 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر اليورو البنك الأهلي المصري بنك مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عمرو دياب وأحمد سعد يشعلان حفل زفاف ابنة باسل سماقية أمام الأهرامات
زووم

عمرو دياب وأحمد سعد يشعلان حفل زفاف ابنة باسل سماقية أمام الأهرامات
"في حالة حرجة".. سمسم شهاب يطلب الدعاء لوالدته
زووم

"في حالة حرجة".. سمسم شهاب يطلب الدعاء لوالدته
مصراوي يكشف.. شرط الأهلي لإعادة أكرم توفيق في الموسم المقبل
رياضة محلية

مصراوي يكشف.. شرط الأهلي لإعادة أكرم توفيق في الموسم المقبل
سعر الدولار ينخفض مقابل الجنيه في منتصف تعاملات الأحد
أخبار البنوك

سعر الدولار ينخفض مقابل الجنيه في منتصف تعاملات الأحد
ما بين حقوق الرجل و"الأمهات المعيلات".. كيف يرى المتضررون تعديلات قانون
حكايات الناس

ما بين حقوق الرجل و"الأمهات المعيلات".. كيف يرى المتضررون تعديلات قانون

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فيروس هانتا.. تعليق جديد من الصحة بشأن موقف انتشاره
ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. تفاصيل طقس الأيام المقبلة
"زمام المبادرة بأيدينا".. الحرس الثوري الإيراني يوجه تحذيرًا