سعر اليورو ينخفض مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
كتب : ميريت نادي
انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 10-5-2026، مقارنة بتعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
لماذا انخفض سعر اليورو اليوم؟
انخفض سعر اليورو اليوم بدعم تراجع الدولار ودخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.
سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 61.56 جنيه للشراء، بتراجع 1.25 جنيه، و62.38 جنيه للبيع، بتراجع 37 قرشًا.
بنك مصر: 61.56 جنيه للشراء، بتراجع 1.33 جنيه، و62.01 جنيه للبيع، بتراجع 45 قرشًا.
بنك القاهرة: 61.56 جنيه للشراء، بتراجع 99 قرشًا، و62.01 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا.
بنك الإسكندرية: 61.52 جنيه للشراء، بتراجع 1.32 جنيه، و61.97 جنيه للبيع، بتراجع 44 قرشًا.
البنك التجاري الدولي: 61.50 جنيه للشراء، بتراجع 1.17 جنيه، و61.98 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.