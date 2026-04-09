إعلان

البنك العربى الافريقى الدولى يوقع شراكة استراتيجية مع كولدويل بانكر مصر لتقديم حلول عقارية وتمويلية متكاملة لعملائه

كتب : مصراوي

11:48 م 09/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

إعلام تحريري:

أعلن البنك العربى الافريقى الدولى عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة كولدويل بانكر مصر، إحدى كبرى شركات الوساطة العقارية، في إطار استراتيجيته لتقديم حلول مالية متكاملة وتعزيز مكانته في سوق الخدمات المصرفية، بهدف تقديم حزمة متكاملة من الخدمات لعملاء الثروات وتعزيز فرص الاستثمار العقاري في السوق المصري.

وقد وقع الاتفاقية كل من دينا زكري، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك العربى الافريقى الدولى، وكريم زين، الرئيس التنفيذي لشركة كولدويل بانكر مصر ، وذلك يوم 8 أبريل بالمقر الرئيسي للبنك، بحضور رحاب الصاوي، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري كولدويل بانكر إكسبيرت بالشركة إلى جانب عدد من القيادات و المسؤولين من الجانبين.

تهدف هذه الشراكة إلى دمج الحلول المصرفية التي يقدمها البنك العربى الافريقى الدولى مع الخبرات المتخصصة لشركة كولدويل بانكر مصر في مجال الوساطة العقارية، بما يسهم في توسيع قاعدة العملاء، وتوفير مزايا تنافسية حصرية لهم في ظل النمو المتزايد للسوق العقاري وارتفاع الطلب على التمويل البنكي.

كما تأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية البنك العربى الافريقى الدولى لتعزيز القيمة المقدمة لعملائه من خلال دمج الحلول المصرفية مع الخبرات العقارية المتخصصة، بما يسهم في تقديم تجربة أكثر تكاملاً وفاعلية ويعزز قدرة البنك على تقديم قيمة مضافة تتماشى مع احتياجات السوق.

كما ستعمل شركة كولدويل بانكر مصر على توظيف خبراتها لخدمة عملاء البنك العربى الافريقى الدولى من خلال فرق متخصصة للرد على الاستفسارات، تقديم الدعم الكامل في مراحل الاستثمار العقاري، وإدارة مشروعات ومبانٍ مميزة تتيح تجربة شراء مباشرة ومتكاملة.

