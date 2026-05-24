بنك CIB يفتح باب التقديم للتدريب الصيفي 2026.. الشروط وخطوات التسجيل

أعلن البنك التجاري الدولي "CIB" عودة برنامج التدريب الصيفي لعام 2026، لطلاب الجامعات الراغبين في اكتساب خبرات عملية والتعرف على بيئة العمل المصرفي عن قرب.

وقال البنك إن البرنامج يتيح للطلاب فرصة تطوير المهارات العملية والتعلم من خبراء القطاع المصرفي، إلى جانب التعرف على مجالات الابتكار والعمل البنكي داخل أحد أكبر البنوك العاملة في مصر.

الفئات المستهدفة

وأوضح البنك أن التقديم متاح لطلاب الجامعات المقيدين بالفرقة الأولى والثانية والثالثة، ممن لديهم شغف بالتعلم والرغبة في تطوير مهاراتهم المهنية.

موعد التقديم

وأشار البنك إلى أن باب التقديم مفتوح بداية من 18 مايو 2026 وحتى 18 يونيو 2026.

خطوات التقديم على تدريب CIB

وللتقديم على برنامج التدريب الصيفي، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الرابط التالي: من هنا

اختيار: "CIB Summer Internship Program"

الضغط على: "Apply Now"

استكمال استمارة التقديم وإرفاق المستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة

خطاب قيد من الجامعة

بيان درجات يثبت التقدير الدراسي الجيد

صورة من كارنيه الجامعة

صورة من بطاقة الرقم القومي

إعلان المقبولين

وأكد البنك أنه سيتم التواصل مع المقبولين عبر البريد الإلكتروني لإرسال تفاصيل البرنامج ومواعيد التدريب.

ودعا البنك الطلاب إلى سرعة التقديم قبل غلق باب التسجيل، مؤكدًا أن البرنامج يمثل فرصة لاكتساب خبرة عملية حقيقية داخل القطاع المصرفي.