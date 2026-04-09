أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "كولد ويل بانكر" إحدى شركات الوساطة العقارية، بهدف تقديم حزمة متكاملة من الخدمات للعملاء وتعزيز فرص الاستثمار العقاري في السوق المصري.





وقد وقع الاتفاقية كل من دينا زكري، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك، وكريم زين، الرئيس التنفيذي للشركة، بحضور رحاب الصاوي، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري (CCO) بالشركة إلى جانب عدد من قيادات والمسؤولين من الجانبين.





تهدف هذه الشراكة، وفق البيان اليوم، إلى دمج الحلول المصرفية التي يقدمها البنك العربي الأفريقي الدولي مع الخبرات المتخصصة لشركة "كولد ويل بانكر" مصر في مجال الوساطة العقارية، بما يسهم في توسيع قاعدة العملاء، وتوفير مزايا تنافسية حصرية لهم في ظل النمو المتزايد للسوق العقاري وارتفاع الطلب على التمويل البنكي.

كما تأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية البنك لتعزيز القيمة المقدمة لعملائه من خلال دمج الحلول المصرفية مع الخبرات العقارية المتخصصة، بما يسهم في تقديم تجربة أكثر تكاملاً وفاعلية ويعزز قدرة البنك على تقديم قيمة مضافة تتماشى مع احتياجات السوق.



كما ستعمل شركة كولد ويل بانكر مصر على توظيف خبراتها لخدمة عملاء البنك من خلال فرق متخصصة للرد على الاستفسارات، تقديم الدعم الكامل في مراحل الاستثمار العقاري، وإدارة مشروعات ومبانٍ مميزة تتيح تجربة شراء مباشرة ومتكاملة.

