المركزي يقرر تعطيل العمل بالبنوك يومي الأحد والاثنين بمناسبة الأعياد

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك على مستوى مصر يومي الأحد والاثنين المقبلين بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم.

وبحسب بيان المركزي اليوم، فإن البنوك تستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 بعد انتهاء الإجازة.

مواعيد عمل البنوك

تعود البنوك للعمل بعد الإجازة في مواعيدها الرسمية من الساعة 8.30 إلى 3 عصرا للجمهور، ومن الساعة 8 صباحا إلى 4 عصرا للموظفين.

يعمل في القطاع المصرفي 36 بنكا خاضعين تحت رقابة البنك المركزي المصري بعدد فروع يتخطى 5 آلاف فرع.