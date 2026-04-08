البنك الدولي يبقي على توقعات نمو الاقتصاد المصري بالعام المالي الحالي

أبقى البنك الدولي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر عند 4.3% خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو المقبل.

وقال البنك الدولي في تقرير له حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط وباكستان، إنه لا تزال دول عديدة تعاني من الصراع المستمر في أنحاء المنطقة بشكل مباشر خاصو مصر والأردن وباكستان منذ وقوع الصرع الأمريكي الخليجي بمنطقة الشرق الأوسط.

كان اقتصاد مصر ارتفع إلى 4.4% خلال العام المالي الماضي من 2.4% العام السابق له بفضل الإصلاحات الاقتصادية.

كان البنك المركزي خفض توقعاته لنمو لاقتصاد المصري خلال 2026 إلى 4.9% مقابل 5.1% في توقعات سابقة بسبب الصراع القائم بالمنطقة حاليا.

وتشير تقديرات البنك المركزي إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نحو 4.8% و5% في الربع الأول من عام 2026 مقابل 5.3% في الربع الرابع من عام 2025.