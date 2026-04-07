لاكي تجمع 23 مليون دولار في جولة تمويلية لدعم التوسع في شمال أفريقيا

كتب : منال المصري

02:44 م 07/04/2026

أيمن عيسوي - الرئيس التنفيذي لشركة لاكي، ومحمد ف

أعلنت شركة لاكي، المتخصصة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر والشرق الأوسط، عن إغلاق جولة تمويلية من الفئة الثانية (Series B) بقيمة 23 مليون دولار والتي شملت التمويل بالملكية والدين.

المستثمرين المشاركين في التمويل

وقاد الجولة، وفق بيان الشركة اليوم، مستثمرين حاليين وجدد، من بينهم Disruptech Ventures وDPI Venture Capital via Nclude fund، إلى جانب مشاركة استراتيجية من بنك قناة السويس وشركة OneStop، برئاسة المستثمر التكنولوجي محمد فاروق، الذي سيتولى رئاسة مجلس الإدارة.

تأتي هذه الجولة في أعقاب فترة من النمو القوي للشركة، إذ حققت لاكي نموا سنويا بمعدل ٪٢٠٠ خلال عام 2025.

كما تمكنت من تحقيق الربحية بنهاية العام ذاته، وأسهم هذا الأداء في ترسيخ مكانة الشركة كأحد أبرز اللاعبين في سوق الائتمان الاستهلاكي، مع سعيها للمساهمة في دعم التحول نحو اقتصاد رقمي أكثر شمولا ماليا في مصر، بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري.

التوسع في دول شمال أفريقيا

سيسهم التمويل الجديد في دعم المرحلة التالية من نمو الشركة، مع التركيز على توسيع خدمات الائتمان التي تقدمها، والتوسع في أسواق شمال أفريقيا، إلى جانب تعزيز البنية التحتية والترخيص والاستعدادات التنظيمية، في إطار توجهها نحو بناء منصة مصرفية رقمية متكاملة تتيح للمستخدمين إدارة مواردهم المالية بسهولة.

