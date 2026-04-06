ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 6-4-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 62.63 جنيه للشراء، بزيادة 11 قرشًا، و63.09 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا.

بنك مصر: 62.63 جنيه للشراء، بزيادة 11 قرشًا، و63.09 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا.

بنك القاهرة: 62.63 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و63.09 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 62.59 جنيه للشراء، بزيادة 16 قرشًا، و63.04 جنيه للبيع، بزيادة 26 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 62.7 جنيه للشراء، بزيادة 15 قرشًا، و62.96 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.