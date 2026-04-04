عاد فائض صافي الأصول الأجنبية لدى بنوك مصر "شاملا البنك المركزي والبنوك التجارية معا" للانخفاض للمرة الأولى منذ 5 أشهر خلال فبراير على أساس شهري، تحت ضغط تمويل البنوك التجارية خروج جزئي للأجانب من أدوات الدين المحلية بسبب التبعات السلبية للحرب الأمريكية الإيرانية على المنطقة ومنها مصر.

بحسب بيانات البنك المركزي المصري اليوم، فإن إجمالي صافي الأصول الأجنبية (للبنوك والمركزي معا) تراجع بنحو 7.1% خلال فبراير إلى 27.39 مليار دولار مقارنة بنحو 29.51 مليار دولار في يناير الماضي.

يمثل صافي الأصول الأجنبية ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.

تم احتساب سعر صرف الدولار عند 46.96 جنيه في يناير و47.97 جنيه للدولار في فبراير، وفقا للبيانات الأرشيفية للمركزي المصري.

ما أسباب الانخفاض المفاجئ؟

تعكس بيانات البنك المركزي أن البنوك التجارية في مصر تحملت لوحدها عبء تمويل خروج جزئي للأجانب من أدوات الدين المصرية دون تدخل المركزي.

دفعت الحرب الأمريكية الإيرانية المستثمرين الأجانب إلى تخفيف جزء من استثماراتهم في الأسواق الناشئة ومنها مصر وسط حالة عدم اليقين

بحسب أحدث بيانات البورصة المصرية، فإن تعاملات المستثمرين الأجانب منذ منتصف فبراير الماضي مع بدء طبول الحرب الأمريكية الإيرانية سجلت تعاملات الأجانب والعرب صافي خروج تخطى 8 مليارات دولار من أدوات الدين المصرية في شهر ونصف.

تسبب ذلك في ضغوط متزايدة على العملة المصرية إذ هوت مقابل الدولار بنحو 14% إلى 54.4 جنيه لكل دولار بنهاية تعاملات اليوم الخميس.

تفاصيل انكماش صافي أصول بنوك مصر التجارية

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن الأصول الأجنبية للبنوك التجارية تراجعت لأول مرة منذ 5 أشهر بنحو 19% إلى 11.75 مليار دولار تحت ضغط تراجع صافي الأصول بنحو 11% إلى 43 مليار دولار.

أصول المركزي محمية من التراجع

في المقابل ارتفع صافي أصول البنك المركزي المصري بنحو 4% إلى نحو 15.63 مليار دولار للمرة التاسعة على التوالي وسط تراجع إجمالي الالتزامات بنحو 2% إلى 35.72 مليار دولار.