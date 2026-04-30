ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس30-4-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا ارتفعت أسعار اليورو اليوم؟

ارتفعت أسعار اليورو اليوم بعد ارتفاع سعر الدولار مدفوعًا بخروج مستثمرين أجانب من أدوات الدين المصرية "أذون الخزانة المحلية"، ما أدى إلى تراجع المعروض من العملة الأجنبية وزيادة الضغوط على الجنيه.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 62.54 جنيه للشراء، بزيادة 65 قرشًا، و62.84 جنيه للبيع، بزيادة 69 قرشًا.



بنك مصر: 62.55 جنيه للشراء، بزيادة 65 قرشًا، و62.85 جنيه للبيع، بزيادة 69 قرشًا.



بنك القاهرة: 62.52 جنيه للشراء، بزيادة 59 قرشًا، و62.85 جنيه للبيع، بزيادة 68 قرشًا.



بنك الإسكندرية: 62.54 جنيه للشراء، بزيادة 64 قرشًا، و62.84 جنيه للبيع، بزيادة 68 قرشًا.



البنك التجاري الدولي: 62.53 جنيه للشراء، بزيادة 62 قرشًا، و62.83 جنيه للبيع، بزيادة 65 قرشًا.

