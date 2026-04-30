أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم.. الدرهم الإماراتي يرتفع

كتب : آية محمد

11:21 ص 30/04/2026 تعديل في 11:54 ص

facebook icon
facebook icon
ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 30-4-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

لماذا ارتفعت أسعار العملات اليوم؟

ارتفعت أسعار العملات اليوم بعد ارتفاع سعر الدولار مدفوعًا بخروج مستثمرين أجانب من أدوات الدين المصرية "أذون الخزانة المحلية"، ما أدى إلى تراجع المعروض من العملة الأجنبية وزيادة الضغوط على الجنيه.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 14.25 جنيه للشراء، و14.33 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.59 جنيه للشراء، بزيادة 21 قرشًا، و14.63 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا.

سعر الدينار البحريني: 140.11 جنيه للشراء، بزيادة 2.01 جنيه، و142.56 جنيه للبيع، بزيادة جنيهين.

سعر الريال القطري: 13.62 جنيه للشراء، بزيادة 20 قرشًا، و14.75 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا.

سعر الدينار الأردني: 74.82 جنيه للشراء، بزيادة 1.07 جنيه، و75.94 جنيه للبيع، بزيادة 1.09 جنيه.

سعر الدينار الكويتي: 169.94 جنيه للشراء، بزيادة 72 قرشًا، و175.31 جنيه للبيع، بزيادة 2.39 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي الدينار الأردني سعر الدينار الكويتي سعر الريال السعودي

بعد تصدرها التريند.. القصة الكاملة لانتهاء نزاع سيدة المنوفية وزوجها بالقسم
مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي مفاجأة بخصوص مشاركة زيزو في مباراة القمة

هل هناك أزمة في الأسمدة الزراعية للموسم الصيفي؟.. رد حاسم من الحكومة
القبض على عصابة أجانب تسرق المواطنين بالطرود الوهمية في القاهرة
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء تصعيد جوي واسع ضد "حزب الله" في جنوب لبنان

