وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة قيمة تعويض الوفاة في حوادث العمل من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، إلى جانب رفع قيمة التعويض في حالات العجز الكلي أو الجزئي، بما يتناسب مع نسبة العجز.

وجاءت هذه التوجيهات خلال كلمة الرئيس، اليوم، في احتفالية عيد العمال، التي أُقيمت بمقر الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيرك"، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم العمال وتحسين أوضاعهم الاجتماعية.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة، المسجلة لدى وزارة العمل، بقيمة 1500 جنيه شهريًا، لمدة ثلاثة أشهر، وذلك اعتبارًا من مايو وحتى يوليو 2026.

