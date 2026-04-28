كشف مسؤول على صلة بطرح بنك القاهرة عن الاستقرار على طرح 45% من إجمالي رأسمال البنك في البورصة المصرية خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الطرح تم تأجيله من شهر يونيو إلى سبتمبر، لحين الانتهاء من بعض الإجراءات الخاصة بالطرح.

ورفعت الحكومة نسبة الطرح من 30% من رأسمال بنك القاهرة في البورصة إلى 45%، بهدف إتاحة الفرصة لعدد أكبر من المستثمرين للاكتتاب.

ماذا نعرف عن بنك القاهرة؟

يعد بنك القاهرة، المملوك لبنك مصر واحد من أكبر 10 بنوك في القطاع المصرفي، وقد تم قيد أسهمه بشكل مبدئي في البورصة المصرية منذ عام 2017، مع الإعلان عن نية طرح حصة منه للاكتتاب العام.

وعلى مدار نحو 20 عاما، تسعى مصر إلى بيع البنك، باعتباره أحد أكبر البنوك الحكومية، حيث يعمل في شكل شركة مساهمة مصرية مملوكة لبنك مصر، دون إتمام الصفقة في مراحلها النهائية.

وفي أبريل 2020، تم إرجاء خطة طرح 25% من رأسمال البنك في البورصة بسبب التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا على الاقتصادين العالمي والمحلي، وللحفاظ على القيمة العادلة للسهم.

كما لم تنجح في العام الماضي صفقة استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على البنك بالكامل، إذ عرض الطرف المشتري 1.2 مليار دولار، ثم رفع العرض إلى 1.5 مليار دولار، بينما تمسكت الحكومة المصرية بسعر 1.8 مليار دولار لكامل أسهم البنك.

وفي عام 2006، تم التراجع عن أول محاولة جدية لبيع بنك القاهرة، بعد قطع خطوات متقدمة ومنافسة ثلاثة بنوك إقليمية وأجنبية على الاستحواذ عليه، في ظروف لم تتضح تفاصيلها حتى الآن.

الطروحات الحكومية

كان هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، قد قال في تصريحات سابقة إن مصر تعتزم إدراج 20 شركة حكومية في البورصة خلال أبريل الجاري، ضمن خطة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتعزيز برنامج الطروحات.

ضغوط صندوق النقد الدولي

يحث صندوق النقد الدولي، الداعم لمصر بقرض بقيمة 8 مليارات دولار، الحكومة على تسريع برنامج الطروحات، بهدف جذب سيولة بعيدًا عن الاقتراض وإفساح المجال أمام زيادة مشاركة القطاع الخاص.

وقال الصندوق في تقريره الأخير عن مصر إن خطة التخارج من بعض الأصول المملوكة للدولة تسير بوتيرة بطيئة، مطالبًا بتسريع التنفيذ.

وخلال العامين الماضيين، طرحت مصر 30% من رأسمال المصرف المتحد في البورصة المصرية، والذي كان مدرجًا ضمن برنامج الطروحات.

وفي ديسمبر الماضي، تسلمت مصر 3.5 مليار دولار من قطر، بعد توقيع صفقة استثمارية لتطوير منطقتى سملا وعلم الروم.