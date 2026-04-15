انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15-4-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

لماذا هبطت أسعار العملات اليوم؟

هبطت أسعار 6 عملات عربية اليوم بعد هبوط سعر الدولار بدعم دخول قوي للمستثمرين الأجانب للاستثمار في أذون وسندات الخزانة المحلية.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.8 جنيه للشراء، و13.87 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.13 جنيه للشراء، و14.17 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 135.67 جنيه للشراء، بتراجع 1.66 جنيه، و138.09 جنيه للبيع، بتراجع 1.65 جنيه.

سعر الريال القطري: 13.19 جنيه للشراء، بتراجع 15 قرشًا، و14.28 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا.

سعر الدينار الأردني: 72.45 جنيه للشراء، بتراجع 87 قرشًا، و73.54 جنيه للبيع، بتراجع 88 قرشًا.

سعر الدينار الكويتي: 166.62 جنيه للشراء، بتراجع 1.99 جنيه، و169.99 جنيه للبيع، بتراجع 2.03 جنيه.