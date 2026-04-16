مصر توافق على منحة من بنك التنمية الإفريقي

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 735 لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF).

وتتضمن الاتفاقية تعاونًا بين حكومة مصر وبنك التنمية الإفريقي، بقيمة 499 ألف وحدة حسابية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وكان مجلس النواب قد وافق، خلال شهر فبراير الماضي، على قرار رئيس الجمهورية الخاص بإقرار اتفاق المنحة المقدمة من صندوق (MIC-TAF) بين الحكومة المصرية وبنك التنمية الإفريقي، بالقيمة ذاتها.