مصر توافق على منحة من بنك التنمية الإفريقي

كتب : أحمد الخطيب

06:22 م 16/04/2026

بنك التنمية الأفريقي

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 735 لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF).

منحة بقيمة 499 ألف وحدة حسابية

وتتضمن الاتفاقية تعاونًا بين حكومة مصر وبنك التنمية الإفريقي، بقيمة 499 ألف وحدة حسابية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وكان مجلس النواب قد وافق، خلال شهر فبراير الماضي، على قرار رئيس الجمهورية الخاص بإقرار اتفاق المنحة المقدمة من صندوق (MIC-TAF) بين الحكومة المصرية وبنك التنمية الإفريقي، بالقيمة ذاتها.

