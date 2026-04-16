انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 16-4-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

لماذا هبطت أسعار العملات اليوم؟

هبطت أسعار 6 عملات عربية اليوم بعد هبوط سعر الدولار بدعم دخول قوي للمستثمرين الأجانب للاستثمار في أذون وسندات الخزانة المحلية.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.73 جنيه للشراء، و13.8 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.05 جنيه للشراء، بتراجع 8 قروش، و14.1 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.

سعر الدينار البحريني: 134.9 جنيه للشراء، بتراجع 77 قرشًا، و137.35 جنيه للبيع، بتراجع 74 قرشًا.

سعر الريال القطري: 13.11 جنيه للشراء، و14.2 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 72.06 جنيه للشراء، بتراجع 39 قرشًا، و73.14 جنيه للبيع، بتراجع 40 قرشًا.

سعر الدينار الكويتي: 165.8 جنيه للشراء، بتراجع 82 قرشًا، و169.16 جنيه للبيع، بتراجع 83 قرشًا.