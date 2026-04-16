إعلان

باكستان تتلقى تمويلا جديدا من السعودية بـ 2 مليار دولار.. لماذا؟

كتب : منال المصري

02:24 م 16/04/2026

البنك المركزي الباكستاني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن البنك المركزي الباكستاني، اليوم الخميس، تلقيه تمويلًا من السعودية بـ 2 مليار دولار.

وقال البنك على صفحته الرسمية في منصة "X" "تلقى البنك المركزي الباكستاني تمويلاً بقيمة 2 مليار دولار من وزارة المالية السعودية بتاريخ 15 أبريل 2026".

السعودية تدعم اقتصاد باكستان لتضييق فجوة التمويل

كان محمد أورنجزيب، وزير المالية الباكستاني قال في تصريحات لوسائل إعلام في واشنطن أمس، إن السعودية تعتزم تقديم دعم مالي إضافي لباكستان بقيمة 3 مليارات دولار، إلى جانب تمديد وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار بهدف تضيق فجوة النقد الأجنبي.

وأضاف وفق ما نشرته بعض المواقع، أن الدعم السعودي الإضافي سيعزز قدرة البلاد على مواجهة احتياجاتها التمويلية المتزايدة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

السعودية باكستان دولار

إعلان

إعلان

