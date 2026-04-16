باكستان تتلقى تمويلا جديدا من السعودية بـ 2 مليار دولار.. لماذا؟

أعلن البنك المركزي الباكستاني، اليوم الخميس، تلقيه تمويلًا من السعودية بـ 2 مليار دولار.

وقال البنك على صفحته الرسمية في منصة "X" "تلقى البنك المركزي الباكستاني تمويلاً بقيمة 2 مليار دولار من وزارة المالية السعودية بتاريخ 15 أبريل 2026".

السعودية تدعم اقتصاد باكستان لتضييق فجوة التمويل

كان محمد أورنجزيب، وزير المالية الباكستاني قال في تصريحات لوسائل إعلام في واشنطن أمس، إن السعودية تعتزم تقديم دعم مالي إضافي لباكستان بقيمة 3 مليارات دولار، إلى جانب تمديد وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار بهدف تضيق فجوة النقد الأجنبي.

وأضاف وفق ما نشرته بعض المواقع، أن الدعم السعودي الإضافي سيعزز قدرة البلاد على مواجهة احتياجاتها التمويلية المتزايدة.