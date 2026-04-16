انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 12 و29 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 16-4-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا هبط سعر الدولار اليوم؟

هبط سعر الدولار اليوم بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.



بنك الإسكندرية:

51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا للشراء والبيع.



بنك قناة السويس:

51.85 جنيه للشراء، و51.95 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا للشراء والبيع.



بنك البركة:

51.75 جنيه للشراء، و51.85 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.



كريدي أجريكول:

51.59 جنيه للشراء، و51.69 جنيهًا للبيع، بتراجع 29 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.



مصرف أبو ظبي الإسلامي:

51.77 جنيه للشراء، و51.77 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.