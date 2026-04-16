الدولار يقلص مكاسبه وينخفض في 10 بنوك مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الخميس
كتب : أحمد الخطيب
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 12 و29 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 16-4-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
لماذا هبط سعر الدولار اليوم؟
هبط سعر الدولار اليوم بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر:
51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة:
51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية:
51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس:
51.85 جنيه للشراء، و51.95 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا للشراء والبيع.
بنك البركة:
51.75 جنيه للشراء، و51.85 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.
كريدي أجريكول:
51.59 جنيه للشراء، و51.69 جنيهًا للبيع، بتراجع 29 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قطر الوطني:
51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
51.77 جنيه للشراء، و51.77 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.