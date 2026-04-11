تبدأ اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026 في واشنطن، من الثلاثاء المقبل حتى يوم الجمعة، وفق بيان الصندوق اليوم.

وتأتي الاجتماعات في وقت يواجه فيه العالم صراع مخيف للحرب الأمريكية الإيرانية وتبعاتها غير المتوقعة على المنطقة والاقتصاد العالمي.

حضور رفيع المستوى من مصر في اجتماعات الربيع

من المقرر أن تشهد الاجتماعات حضور رفيع المستوى من مصر في مقدمتهم حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري باعتباره محافظ مصر لدى الصندوق.

كما سيحضر أحمد كجوك وزير المالية المحافظ المناوب لمصر لدى صندوق النقد الدولي، فضلا عن حضور عدد من رؤساء البنوك والشركات وبعض مسؤولي الحكومة.

ومن المتوقع أن تدور مناقشات بين مصر وصندوق النقد الدولي حول الحصول على دعم إضافي بسبب تبعات الصراع بالمنطقة على مصر.

خصص الصندوق أيام محددة لتناول احتياجات وتحديات كل منطقة كالتالي:

يوم آسيا والمحيط الهادئ: سيكون الخميس.

يوم أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى: سيكون أيضا يوم الخميس.

يوم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: سيكون أيضا الخميس 16.

يوم أوروبا: سيكون الجمعة 17 أبريل.

يوم نصف الكرة الغربي: سيكون أيضا الجمعة.

يوم مجموعة الـ24: سيكون يوم الثلاثاء.