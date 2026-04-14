بينها الدينار الكويتي..أسعار 6 عملات عربية تتراجع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

كتب : آية محمد

11:17 ص 14/04/2026 تعديل في 11:50 ص

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 14-4-2026، مقارنة بمستواها الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

لماذا هبطت أسعار العملات اليوم؟

هبطت أسعار 6 عملات عربية اليوم بعد هبوط سعر الدولار بدعم دخول قوي للمستثمرين الأجانب للاستثمار في أذون وسندات الخزانة المحلية.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي:

13.97 جنيه للشراء، و14.04 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي:

14.3 جنيه للشراء، و14.34 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني:

137.33 جنيه للشراء، بتراجع 1.31 جنيه، و139.74 جنيه للبيع، بتراجع 1.32 جنيه

سعر الريال القطري:

13.34 جنيه للشراء، بتراجع 13 قرشًا، و14.45 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا.

سعر الدينار الأردني:

73.32 جنيه للشراء، بتراجع 69 قرشًا، و74.42 جنيه للبيع، بتراجع 70 قرشًا.

سعر الدينار الكويتي:

168.61 جنيه للشراء، بتراجع 1.52 جنيه، و172.02 جنيه للبيع، بتراجع 1.54 جنيه.

