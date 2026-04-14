بينها الدينار الكويتي..أسعار 6 عملات عربية تتراجع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء
كتب : آية محمد
انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 14-4-2026، مقارنة بمستواها الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.
لماذا هبطت أسعار العملات اليوم؟
هبطت أسعار 6 عملات عربية اليوم بعد هبوط سعر الدولار بدعم دخول قوي للمستثمرين الأجانب للاستثمار في أذون وسندات الخزانة المحلية.
أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم
سعر الريال السعودي:
13.97 جنيه للشراء، و14.04 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.
سعر الدرهم الإماراتي:
14.3 جنيه للشراء، و14.34 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.
سعر الدينار البحريني:
137.33 جنيه للشراء، بتراجع 1.31 جنيه، و139.74 جنيه للبيع، بتراجع 1.32 جنيه
سعر الريال القطري:
13.34 جنيه للشراء، بتراجع 13 قرشًا، و14.45 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا.
سعر الدينار الأردني:
73.32 جنيه للشراء، بتراجع 69 قرشًا، و74.42 جنيه للبيع، بتراجع 70 قرشًا.
سعر الدينار الكويتي:
168.61 جنيه للشراء، بتراجع 1.52 جنيه، و172.02 جنيه للبيع، بتراجع 1.54 جنيه.