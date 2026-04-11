تقرير دولي يقدر خروج أموال ساخنة من مصر بـ 10 مليارات دولار خلال مارس.. لماذا؟

كتب : منال المصري

12:05 ص 11/04/2026

قالت وكالة ستاندر آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، إن تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الخارجة- الأموال الساخنة للاستثمار في أذون الخزانة المحلية- ارتفعت إلى نحو 10 مليارات دولار خلال شهر واحد- مارس- من بدء النزاع الصراع الأمريكي الإيراني.

لماذا خرجت الأموال الساخنة من مصر؟

أوضحت الوكالة في بيان لها اليوم، سبب خروج الأموال الساخنة يرجع إلى ارتفاع المخاطر العالمية بسبب الصراع بالمنطقة مما أنعكس سلبا على الأسواق المالية المصرية.

وتطرقت إلى تأثير الحرب الروسية الأوكرانية حينها في تسجيل خروج استثمار أجنبي بقيمة 20 مليار دولار خلال النزاع في فبراير 2022.

ويُعزى هذا التأثير إلى التواجد الكبير للمستثمرين غير المقيمين في سندات حكومية بالعملة المحلية.
أبقت ستاندرد آند بورز على تصنيفها الائتماني لمصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة وسط ضغوط محتملة للصراع الدائر على الاقتصاد المصري.

انخفاض إجمالي استثمارات الأجانب

وتسبب خروج الأجانب منذ بدء الصراع خلال مارس الماضي إلى تراجع إجمالي الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية إلى 27.1 مليار دولار في 25 مارس، بعد أن بلغت ذروتها عند 38.1 مليار دولار في يناير.

