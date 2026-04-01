قرر البنك التجاري الدولي مصر (CIB) خفض الحد الأدنى لشراء الشهادات للعائد المميز لشهاداتي بريميوم وبرايم وفق بيانات منشورة على موقعه اليوم.

شهادة بريميوم ذات أجل 3 سنوات: خفض الحد الأدنى من 5 ملايين جنيه ليصبح مليون جنيه، بعائد شهري 17.25%%.

شهادة برايم مدة 3 سنوات: تم تخفيض الحد الأدنى من 100 ألف جنيه ليصبح 50 ألف جنيه، بعائد شهري 15%.

بحسب موقع البنك تم وقف العمل بالشهادات الثلاثية بلس للعائد الشهري واليومي بعد خفض الحدود على أعلى شهاداتين.

اجتماع البنك المركزي للفائدة

وتأتي خطوة البنك قبل قبيل قرار البنك المركزي في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بعد زيادة أسعار البنزين والسولار غدا الخميس لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.

كان البنك المركزي المصري قرر حفض سعر الفائدة 8.25% على 6 مرات آخرها 1% في اجتماع فبراير الماضي إلى 19% للإيداع و20% للإقراض.

تحوم توقعت الخبراء والمحللين الاقتصادين حول تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة في اجتماعه غدا تحت مخاطر ضغوط تضخمية مرتقبة بعد رفع أسعار البنزين والسولار.

رفعت مصر أسعار البنزين والسولار في اجتماعي استثنائي خلال مارس 3 جنيهات لكل لتر بعد تخطي أسعار برميل النفط 100 دولار عالميا بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية.

كان معدل التضخم عاد للارتفاع للشهر الثاني على التوالي على مستوى مدن مصر إلى 13.4% في فبراير مقابل 11.9% في يناير.

تحركات البنوك

رغم خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة في اجتماع الشهر الماضي فإن تحركات البنوك جاءت متباينة ومفاجئة.

فقد أبقت البنوك الكبري الأهلي ومصر والتجاري الدولي على أسعار الفائدة دون تغيير، فيما خفض بنك قطر الوطني سعر الفائدة بشكل طفيف.

عزز قرار المركزي بخفض نسبة حد الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 18% إلى 16% في فبراير الماضي في إبقاء البنوك الكبرى على أسعار الفائدة بعد وفرة السيولة.