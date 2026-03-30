ارتفعت أسعار اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 30-3-2026، مقارنة بتعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 61.88 جنيه للشراء، بزيادة 45 قرشًا، و62.17 جنيه للبيع، بزيادة 61 قرشًا.

بنك مصر: 61.82 جنيه للشراء، بزيادة 98 قرشًا، و62.12 جنيه للبيع، بزيادة 31 قرشًا.

بنك القاهرة: 62.07 جنيه للشراء، بزيادة 60 قرشًا، و62.38 جنيه للبيع، بزيادة 56 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 61.88 جنيه للشراء، بزيادة 41 قرشًا، و62.17 جنيه للبيع، بزيادة 35 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 61.97 جنيه للشراء، بزيادة 30 قرشًا، و62.31 جنيه للبيع، بزيادة 45 قرشًا.