ارتفاع أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:34 ص 30/03/2026 تعديل في 12:09 م

سعر الريال السعودي

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 30-3-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 14.22 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و14.29 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.56 جنيه للشراء، و14.6 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 139.79 جنيه للشراء، بزيادة 24 قرشًا، و142.24 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا.

سعر الريال القطري: 13.58 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و14.71 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

سعر الدينار الأردني: 74.63 جنيه للشراء، بزيادة 13 قرشًا، و75.74 جنيه للبيع، بزيادة 1.12 جنيه.

سعر الدينار الكويتي: 171.29 جنيه للشراء، بزيادة 29 قرشًا، و174.74 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش.

