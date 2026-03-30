ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 30-3-2026، مقارنة بتعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 14.29 جنيه للشراء، بزيادة 9 قروش، و14.36 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.

بنك مصر: 14.29 جنيه للشراء، و14.36 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 14.30 جنيه للشراء، و14.37 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 14.26 جنيه للشراء، بزيادة 8 قروش، و14.36 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش.

البنك التجاري الدولي: 14.33 جنيه للشراء، بزيادة 5 قروش، و14.30 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.