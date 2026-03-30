ارتفع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : ميريت نادي

11:49 ص 30/03/2026

الريال السعودي

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 30-3-2026، مقارنة بتعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 14.29 جنيه للشراء، بزيادة 9 قروش، و14.36 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.

بنك مصر: 14.29 جنيه للشراء، و14.36 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 14.30 جنيه للشراء، و14.37 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 14.26 جنيه للشراء، بزيادة 8 قروش، و14.36 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش.

البنك التجاري الدولي: 14.33 جنيه للشراء، بزيادة 5 قروش، و14.30 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تسهيلات الضرائب العقارية.. وزير المالية يعلن امتيازات تتضمن إسقاط الدين
اقتصاد

تسهيلات الضرائب العقارية.. وزير المالية يعلن امتيازات تتضمن إسقاط الدين
"أتمناه في أوروبا".. إبراهيم حسن يعلق لأول مرة على قرار محمد صلاح
رياضة محلية

"أتمناه في أوروبا".. إبراهيم حسن يعلق لأول مرة على قرار محمد صلاح
فاطمة كشري تتصدر التريند بعد وفاتها بأزمة صحية
زووم

فاطمة كشري تتصدر التريند بعد وفاتها بأزمة صحية
المونوريل والقطار السريع.. تحرك حكومي عاجل لحسم التعويضات وتسريع التنفيذ
أخبار مصر

المونوريل والقطار السريع.. تحرك حكومي عاجل لحسم التعويضات وتسريع التنفيذ
السرفيس نزل الشارع.. تشغيل خطوط جديدة داخل قويسنا بتعريفة موحدة 6 جنيهات
أخبار المحافظات

السرفيس نزل الشارع.. تشغيل خطوط جديدة داخل قويسنا بتعريفة موحدة 6 جنيهات

الدولار يكسر حاجز الـ 54 جنيها لأول مرة في تاريخه
العريان يُطلق تحذيرًا: معظم الناس لا يدركون حجم صدمة حرب إيران
الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال حتى الخميس