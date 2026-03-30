قفزة جديدة في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

كتب : آية محمد

11:08 ص 30/03/2026 تعديل في 11:52 ص

سعر الدولار

سجل سعر الدولار قفزة جديدة مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 27 و37 قرشًا، بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين 30-3-2025، مقارنة ببداية التعاملات، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

ما أسباب قفزة الدولار للمرة الثانية؟

واصل سعر الجنيه الهبوط إلى أدنى مستوى مقابل الدولار بسبب زيادة الضغوط على العملة لتمويل خروج جزئي للمستثمرين الأجانب.

سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال منتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 53.8 جنيه للشراء، و53.9 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 53.81 جنيه للشراء، و53.91 جنيه للبيع، بزيادة 28 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 53.8 جنيه للشراء، و53.9 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 53.8 جنيه للشراء، و53.9 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 53.8 جنيه للشراء، و53.9 جنيه للبيع، بزيادة 37 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي بنك مصر البنك التجاري الدولي

