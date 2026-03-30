الدولار يكسر حاجز الـ 54 جنيهًا اليوم لأول مرة في تاريخه

كتب : آية محمد

12:03 م 30/03/2026 تعديل في 12:20 م

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه ارتفاع قياسي جديد ليتخطى مستوى الـ 54 جنيهًا للمرة الأولى في تاريخه وفق بيانات منشورة على مواقع 6 بنوك.

سعر الدولار مقابل الجنيه في 6 بنوك خلال تعاملات اليوم

  • البنك الأهلي المصري: 54.05 جنيه للشراء، و54.15 جنيه للبيع، بزيادة 52 قرشًا للشراء والبيع.
  • بنك مصر: 53.95 جنيه للشراء، و54.05 جنيه للبيع، بزيادة 42 قرشًا للشراء والبيع.
  • بنك القاهرة: 54.05 جنيه للشراء، و54.15 جنيه للبيع، بزيادة 52 قرشًا للشراء والبيع.
  • البنك التجاري الدولي: 53.95 جنيه للشراء، و54.05 جنيه للبيع، بزيادة 42 قرشًا للشراء والبيع.
  • بنك قناة السويس: 54 جنيهًا للشراء، و54.1 جنيه للبيع، بزيادة 44 قرشًا للشراء والبيع.
  • مصرف أبو ظبي الإسلامي: 54 جنيهًا للشراء، و54.1 جنيه للبيع، بزيادة 44 قرشًا للشراء والبيع.

