توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الـ3 سنوات المقبلة بين 58.3 جنيه خلال العام المالي المقبل 2026 -2027 إلى 64.5 جنيه في العام المالي 2028- 2029.

تفاصيل ارتفاع الدولار في 3 سنوات

وبحسب تقرير صادر له حول منطقة الشرق الأوسط توقعت المؤسسة صعود الدولار من 50.2 جنيه خلال العام المالي الحالي على أن يصل إلى 58.3 جنيه العام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو المقبل.

وتوقعت المؤسسة أن يواصل سعر الدولار الصعود إلى 61.8 جنيه العام المالي 2027-2028 حتى يصل إلى 60.5 جنيه العام المالي الذي ينتهي في يونيو 2029.

ضغوط على الدولار

تواجه بنوك مصر زيادة الطلب على الدولار بسبب تمويل خروج جزئي للأجانب بسبب التبعات السلبية للحرب الأمريكية الإيرانية.

وكسر سعر الدولار مستوى 54 جنيها لكل خلال تعاملات اليوم بسبب ضغوط العملة.

لماذا رفعت ستاندرد آند بورز توقعاتها للدولار؟

ترى المؤسسة أن تداعيات حرب الشرق الأوسط قد تؤدي إلى تعديل نظرتنا الإيجابية نسبياً للائتمان السيادي في أفريقيا مع بداية عام 2026، وذلك بعد عامين من التحسينات الصافية الملموسة في التصنيفات الإقليمية.

وبحسب التقرير فإنه من المرجح أن يكون التأثير متفاوتاً، حيث سيؤثر بشكل أكبر على الدول المستوردة الصافية للطاقة التي تعاني من قيود مالية وخارجية (بما في ذلك مصر والسنغال وكينيا).

وتملك العديد من الحكومات الأفريقية حيزاً مالياً محدوداً للغاية للتخفيف من أثر صدمة خارجية مماثلة أو أكبر من تلك الناجمة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.