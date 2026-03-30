شهدت مدينة الزقازيق التابعة لمحافظة الشرقية، العثور على طفلة رضيعة حديثة الولادة ملقاة داخل كيس بلاستيكي بمدخل إحدى العمارات بمنطقة القومية، في حالة يُرثى لها، حيث كانت عارية الجسد وما تزال متصلة بالحبل السري.



تفاصيل الواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من إحدى السيدات يفيد بعثورها على الرضيعة، لتتحرك على الفور قوة من الشرطة إلى موقع الحادث، حيث تم نقل الطفلة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وسط حالة من الصدمة بين الأهالي.



وجرى تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة الرائد حسن أباظة، رئيس مباحث قسم شرطة ثان الزقازيق، لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية مرتكبها، حيث كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لفحص الكاميرات وسؤال شهود العيان.



وأسفرت التحريات عن مفاجأة صادمة، بعدما تم تحديد هوية المتهمة، ليتبين أنها والدة الطفلة، وتُدعى (آ.ي.س)، 26 عامًا، ربة منزل، ومقيمة بدائرة القسم. وبمواجهتها، اعترفت بأنها تخلت عن رضيعتها فور ولادتها، خوفًا من افتضاح أمرها، مشيرة إلى أن الطفلة نتاج علاقة غير شرعية.

وكشفت التحقيقات، أن الأم استغلت هدوء المكان في ساعة متأخرة من الليل، وقامت بوضع الرضيعة داخل كيس بلاستيكي وإلقائها سريعًا داخل مدخل العمارة، في محاولة للتخلص منها دون أن يلاحظها أحد، إلا أن العناية الإلهية تدخلت، حيث عثرت إحدى السيدات على الطفلة في الوقت المناسب، ما ساهم في إنقاذ حياتها قبل تعرضها لأي مكروه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما قررت النيابة العامة حبسها على ذمة التحقيقات، مع إيداع الطفلة إحدى الحضانات تحت تصرفها لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.