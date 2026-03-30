كيس بلاستيك وحبل سري.. لغز "رضيعة الزقازيق" الذي كشفته كاميرات المراقبة

كتب : ياسمين عزت

12:27 م 30/03/2026

شهدت مدينة الزقازيق التابعة لمحافظة الشرقية، العثور على طفلة رضيعة حديثة الولادة ملقاة داخل كيس بلاستيكي بمدخل إحدى العمارات بمنطقة القومية، في حالة يُرثى لها، حيث كانت عارية الجسد وما تزال متصلة بالحبل السري.


تفاصيل الواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من إحدى السيدات يفيد بعثورها على الرضيعة، لتتحرك على الفور قوة من الشرطة إلى موقع الحادث، حيث تم نقل الطفلة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وسط حالة من الصدمة بين الأهالي.


وجرى تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة الرائد حسن أباظة، رئيس مباحث قسم شرطة ثان الزقازيق، لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية مرتكبها، حيث كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لفحص الكاميرات وسؤال شهود العيان.


وأسفرت التحريات عن مفاجأة صادمة، بعدما تم تحديد هوية المتهمة، ليتبين أنها والدة الطفلة، وتُدعى (آ.ي.س)، 26 عامًا، ربة منزل، ومقيمة بدائرة القسم. وبمواجهتها، اعترفت بأنها تخلت عن رضيعتها فور ولادتها، خوفًا من افتضاح أمرها، مشيرة إلى أن الطفلة نتاج علاقة غير شرعية.

وكشفت التحقيقات، أن الأم استغلت هدوء المكان في ساعة متأخرة من الليل، وقامت بوضع الرضيعة داخل كيس بلاستيكي وإلقائها سريعًا داخل مدخل العمارة، في محاولة للتخلص منها دون أن يلاحظها أحد، إلا أن العناية الإلهية تدخلت، حيث عثرت إحدى السيدات على الطفلة في الوقت المناسب، ما ساهم في إنقاذ حياتها قبل تعرضها لأي مكروه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما قررت النيابة العامة حبسها على ذمة التحقيقات، مع إيداع الطفلة إحدى الحضانات تحت تصرفها لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رضيعة الزقازيق العثور على طفلة حديثة الولادة القومية الزقازيق جريمة الزقازيق حوادث الشرقية تفاصيل العثور على رضيعة إنقاذ طفلة حديثة الولادة ضبط أم ألقت رضيعها

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب يُهدد إيران: سندمركم بالكامل إذا فشلت المفاوضات
شئون عربية و دولية

ترامب يُهدد إيران: سندمركم بالكامل إذا فشلت المفاوضات
20 صورة.. نجوم الفن يحتفون بريهام عبدالغفور بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية
زووم

20 صورة.. نجوم الفن يحتفون بريهام عبدالغفور بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية
"عاوزة حق بنتي".. والدة عروس بورسعيد ترفع صورتها أمام المحكمة
أخبار المحافظات

"عاوزة حق بنتي".. والدة عروس بورسعيد ترفع صورتها أمام المحكمة
مشهد تمثيلي.. الداخلية تكشف تفاصيل تخدير طفلة وخطفها في ميت غمر
حوادث وقضايا

مشهد تمثيلي.. الداخلية تكشف تفاصيل تخدير طفلة وخطفها في ميت غمر
تقلبات جوية جديدة.. الأرصاد: أمطار وأتربة ورياح تبدأ غدًا
أخبار مصر

تقلبات جوية جديدة.. الأرصاد: أمطار وأتربة ورياح تبدأ غدًا

أخبار

المزيد

تقلبات جوية جديدة.. الأرصاد: أمطار وأتربة ورياح تبدأ غدًا
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها