بالفيديو.. شاهد لحظة اعتقال روبوت بشري بعد إثارة ذعر امرأة

كتب : محمود عبدالرحمن

12:15 م 30/03/2026

أثار حادث في ماكاو الصينية جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن احتجزت الشرطة روبوتا بشريا من طراز Unitree G1، إثر تسببه في حالة ذعر لامرأة تبلغ من العمر 70 عاما.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع، حيث سخر بعض المستخدمين من فكرة أن الروبوت قد "اعتقل"، بينما أعرب آخرون عن مخاوفهم بشأن سلامة الروبوتات في الأماكن العامة وتنظيم استخدامها.

تفاصيل الحادث

ووقع الحادث مساء الخميس الماضي بالقرب من مجمع لوك يونغ فا يوين السكني في منطقة باتاني، إذ أفادت التقارير بأن الروبوت توقف فجأة خلف المرأة بينما كانت تتفقد هاتفها، ما دفعها إلى الصراخ والخوف من مواجهته.

وقالت المرأة باللغة الكانتونية أثناء المشاجرة مع الروبوت: "قلبي يخفق بشدة لديك الكثير لتفعله، لكنك تريد إحداث هذه الفوضى؟ أنت مجنون".

ولم تصب المرأة بأي أذى جسدي، لكنها نقلت إلى المستشفى كإجراء احترازي قبل أن تغادر لاحقا.

تدخل الشرطة

يظهر مقطع الفيديو ضابطين يتدخلان ويصطحبان الروبوت بعيدا، كما حذرا مشغله، رجل يبلغ من العمر 50 عاما، وطلبا منه توخي الحذر عند تشغيل الروبوت في الأماكن العامة قبل إعادته إليه.

موقف مركز الروبوت التعليمي

أفادت محطة إذاعية محلية بأن الروبوت كان قيد التجربة من قبل مركز تعليمي محلي، إذ صرح ممثل المركز، توين ماك، لمحطة TDM، أن الحادث وقع عندما كان الروبوت يغادر المنطقة واضطر للوقوف خلف المرأة في انتظار أن تفسح له الطريق.

مواصفات روبوت Unitree G1

يبلغ طول روبوت Unitree G1 حوالي 120 سم، وهو روبوت بشري تجاري مصمم لأغراض ترويجية وتعليمية، إذ يتميز بأنظمة متقدمة لتجنب العوائق وكاميرات قياس العمق، ما يتيح له التنقل بسهولة في البيئات المختلفة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

دفاع فادي خفاجة يطلب أجلًا للاطلاع في اتهامه بسب وقذف الفنانة مها أحمد
حوادث وقضايا

دفاع فادي خفاجة يطلب أجلًا للاطلاع في اتهامه بسب وقذف الفنانة مها أحمد
نصائح ذهبية لخفض ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب
نصائح طبية

نصائح ذهبية لخفض ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب
مرق العظام أم مرق الدجاج.. أيهما الأنسب لنظامك الغذائي؟
نصائح طبية

مرق العظام أم مرق الدجاج.. أيهما الأنسب لنظامك الغذائي؟
تسهيلات الضرائب العقارية.. وزير المالية يعلن امتيازات تتضمن إسقاط الدين
اقتصاد

تسهيلات الضرائب العقارية.. وزير المالية يعلن امتيازات تتضمن إسقاط الدين
حريق في مصفاة نفط بحيفا بعد هجوم إيراني (فيديو)
شئون عربية و دولية

حريق في مصفاة نفط بحيفا بعد هجوم إيراني (فيديو)

الدولار يكسر حاجز الـ 54 جنيها لأول مرة في تاريخه
العريان يُطلق تحذيرًا: معظم الناس لا يدركون حجم صدمة حرب إيران
الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال حتى الخميس