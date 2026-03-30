أثار حادث في ماكاو الصينية جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن احتجزت الشرطة روبوتا بشريا من طراز Unitree G1، إثر تسببه في حالة ذعر لامرأة تبلغ من العمر 70 عاما.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع، حيث سخر بعض المستخدمين من فكرة أن الروبوت قد "اعتقل"، بينما أعرب آخرون عن مخاوفهم بشأن سلامة الروبوتات في الأماكن العامة وتنظيم استخدامها.

تفاصيل الحادث

ووقع الحادث مساء الخميس الماضي بالقرب من مجمع لوك يونغ فا يوين السكني في منطقة باتاني، إذ أفادت التقارير بأن الروبوت توقف فجأة خلف المرأة بينما كانت تتفقد هاتفها، ما دفعها إلى الصراخ والخوف من مواجهته.

وقالت المرأة باللغة الكانتونية أثناء المشاجرة مع الروبوت: "قلبي يخفق بشدة لديك الكثير لتفعله، لكنك تريد إحداث هذه الفوضى؟ أنت مجنون".

ولم تصب المرأة بأي أذى جسدي، لكنها نقلت إلى المستشفى كإجراء احترازي قبل أن تغادر لاحقا.

تدخل الشرطة

A passing woman yelled at him (perhaps frightening her), essentially saying, "Why bother with this when there are so many other things to do?… pic.twitter.com/moCBhsDeRW — CyberRobo (@CyberRobooo) March 7, 2026

يظهر مقطع الفيديو ضابطين يتدخلان ويصطحبان الروبوت بعيدا، كما حذرا مشغله، رجل يبلغ من العمر 50 عاما، وطلبا منه توخي الحذر عند تشغيل الروبوت في الأماكن العامة قبل إعادته إليه.

موقف مركز الروبوت التعليمي

أفادت محطة إذاعية محلية بأن الروبوت كان قيد التجربة من قبل مركز تعليمي محلي، إذ صرح ممثل المركز، توين ماك، لمحطة TDM، أن الحادث وقع عندما كان الروبوت يغادر المنطقة واضطر للوقوف خلف المرأة في انتظار أن تفسح له الطريق.

مواصفات روبوت Unitree G1

يبلغ طول روبوت Unitree G1 حوالي 120 سم، وهو روبوت بشري تجاري مصمم لأغراض ترويجية وتعليمية، إذ يتميز بأنظمة متقدمة لتجنب العوائق وكاميرات قياس العمق، ما يتيح له التنقل بسهولة في البيئات المختلفة.