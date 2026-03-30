أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جولة ميدانية اليوم الإثنين، داخل مخبز المحافظة للخبز المدعم بشارع عبد السلام عارف، بجوار سوق الجملة بمدينة المنصورة، وذلك لمتابعة انتظام العمل والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين.

متابعة جودة الخبز وانتظام العمل

تفقد المحافظ مراحل الإنتاج داخل المخبز، واطمأن على مستوى الخدمة المقدمة، بحضور اللواء عمرو عبد الرحمن المشرف العام على التشغيل، مؤكدًا أهمية الالتزام بالمعايير التموينية لضمان تقديم خبز مطابق للمواصفات.

الاستماع لشكاوى المواطنين

حرص طارق مرزوق على لقاء عدد من المواطنين المترددين على المخبز، والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، مشددًا على أن تحسين منظومة الخبز المدعم يأتي ضمن أولويات المحافظة، مع ضرورة استمرار العمل طوال اليوم دون تعطيل. كما ناشد المواطنين الالتزام بالنظام والدور، والتعاون لمنع التكدس أمام المخبز.

الالتزام بالوزن والحصص التموينية

أكد المحافظ أن المتابعة الميدانية اليومية للمخابز تستهدف ضمان الالتزام بالضوابط التموينية، وعلى رأسها وزن رغيف الخبز المحدد وجودته، وصرف الحصص المقررة لكل بطاقة تموينية دون تجاوز، وشدد على عدم صرف الخبز المدعم لأكثر من بطاقة لنفس المواطن، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

خطة لتخفيف الضغط على المخابز

أوضح محافظ الدقهلية أن تشغيل مخبز المحافظة يأتي ضمن خطة متكاملة لدعم منظومة الخبز وتقليل الضغط على المخابز الأخرى، بما يسهم في تحقيق الاستقرار في الخدمة التموينية.وأشار إلى استمرار الجولات المفاجئة لمتابعة الأداء على أرض الواقع والتعامل الفوري مع أي مشكلات.