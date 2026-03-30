تراجع في بنكين.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه ببداية تعاملات الاثنين

كتبت- آية محمد:

09:40 ص 30/03/2026

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين قرشين و10 قروش، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 30-3-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.


أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم


البنك الأهلي المصري: 53.53 جنيه للشراء، و53.63 جنيه للبيع.


بنك مصر: 53.53 جنيه للشراء، و53.63 جنيه للبيع.


بنك القاهرة: 53.53 جنيه للشراء، و53.63 جنيه للبيع.


البنك التجاري الدولي: 53.53 جنيه للشراء، و53.63 جنيه للبيع بتراجع قرشين للشراء والبيع.


بنك قناة السويس: 53.56 جنيه للشراء، و53.66 جنيه للبيع.


بنك البركة: 53.5 جنيه للشراء، و53.6 جنيه للبيع.


كريدي أجريكول: 53.53 جنيه للشراء، و53.63 جنيه للبيع.


بنك الإسكندرية: 53.43 جنيه للشراء، و53.53 جنيه للبيع بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.


بنك قطر الوطني: 53.53 جنيه للشراء، و53.63 جنيه للبيع.


مصرف أبو ظبي الإسلامي: 53.56 جنيه للشراء، و53.66 جنيه للبيع.

