تراجع في بنكين.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه ببداية تعاملات الاثنين
كتبت- آية محمد:
سعر الدولار
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين قرشين و10 قروش، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 30-3-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 53.53 جنيه للشراء، و53.63 جنيه للبيع.
بنك مصر: 53.53 جنيه للشراء، و53.63 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 53.53 جنيه للشراء، و53.63 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 53.53 جنيه للشراء، و53.63 جنيه للبيع بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 53.56 جنيه للشراء، و53.66 جنيه للبيع.
بنك البركة: 53.5 جنيه للشراء، و53.6 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول: 53.53 جنيه للشراء، و53.63 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 53.43 جنيه للشراء، و53.53 جنيه للبيع بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.
بنك قطر الوطني: 53.53 جنيه للشراء، و53.63 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 53.56 جنيه للشراء، و53.66 جنيه للبيع.