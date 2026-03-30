

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين قرشين و10 قروش، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 30-3-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.



أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم



البنك الأهلي المصري: 53.53 جنيه للشراء، و53.63 جنيه للبيع.



بنك مصر: 53.53 جنيه للشراء، و53.63 جنيه للبيع.



بنك القاهرة: 53.53 جنيه للشراء، و53.63 جنيه للبيع.



البنك التجاري الدولي: 53.53 جنيه للشراء، و53.63 جنيه للبيع بتراجع قرشين للشراء والبيع.



بنك قناة السويس: 53.56 جنيه للشراء، و53.66 جنيه للبيع.



بنك البركة: 53.5 جنيه للشراء، و53.6 جنيه للبيع.



كريدي أجريكول: 53.53 جنيه للشراء، و53.63 جنيه للبيع.



بنك الإسكندرية: 53.43 جنيه للشراء، و53.53 جنيه للبيع بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.



بنك قطر الوطني: 53.53 جنيه للشراء، و53.63 جنيه للبيع.



مصرف أبو ظبي الإسلامي: 53.56 جنيه للشراء، و53.66 جنيه للبيع.