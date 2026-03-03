إعلان

قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك الأهلي والقاهرة وCIB خلال تعاملات اليوم

كتب : منال المصري

11:19 ص 03/03/2026

سعر الدولار

قفز سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بنحو 63 قرشا في منتصف التعاملات اليوم مقارنة ببداية التعاملات ببنوك الأهلي والقاهرة والتجاري الدولي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

ويأتي ذلك وسط خروج جزئي للأجانب من أذون الخزانة المحلية وسط مخاوف من التبعات السلبية للحرب الأمريكية الإيرانية.

أسعار الدولار في 3 بنوك كبرى في بداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.8 جنيه للشراء و49.9 جنيه للبيع بزيادة 63 قرشا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.75 جنيه للشراء و49.85 جنيه للبيع بزيادة 58 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.75 جنيه للشراء و49.85 جنيه للبيع بزيادة 58 قرشا للشراء والبيع.

