ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 14.44 جنيه للشراء، بزيادة 45 قرشًا، و14.51 جنيه للبيع، بزيادة 44 قرشًا.

بنك مصر: 14.35 جنيه للشراء، و14.43 جنيه للبيع، بزيادة 38 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 14.43 جنيه للشراء، و14.5 جنيه للبيع، بزيادة 43 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 14.42 جنيه للشراء، و14.52 جنيه للبيع، بزيادة 45 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 14.47 جنيه للشراء، و14.52 جنيه للبيع، بزيادة 44 قرشًا للشراء والبيع.