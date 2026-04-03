ارتفع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال أسبوع

كتب : آية محمد

02:22 م 03/04/2026 تعديل في 02:23 م

سعر الريال السعودي

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 14.44 جنيه للشراء، بزيادة 45 قرشًا، و14.51 جنيه للبيع، بزيادة 44 قرشًا.

بنك مصر: 14.35 جنيه للشراء، و14.43 جنيه للبيع، بزيادة 38 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 14.43 جنيه للشراء، و14.5 جنيه للبيع، بزيادة 43 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 14.42 جنيه للشراء، و14.52 جنيه للبيع، بزيادة 45 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 14.47 جنيه للشراء، و14.52 جنيه للبيع، بزيادة 44 قرشًا للشراء والبيع.

موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل.. هل هناك زيادة منتظرة؟
اقتصاد

موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل.. هل هناك زيادة منتظرة؟

