صندوق النقد: مصر تستأنف آلية الربط التلقائي لأسعار الوقود بنهاية يونيو المقبل

كتب : منال المصري

09:02 م 27/03/2026

مصر وصندوق النقد الدولي

قال صندوق النقد الدولي، إن مصر ستُستأنف آلية الربط التلقائي لأسعار الوقود في نهاية الربع الثاني من عام 2026، مما يُعزز ممارسات التسعير السليمة.

وأوضح الصندوق في تقرير له حول مصر بشأن المراجعيتن الخامسة والسادسة، أن تعديلات الأسعار التي طُبقت بالفعل (بما في ذلك الوقود والديزل والمازوت وغاز البترول المسال والغاز)، من المتوقع أن ينخفض دعم المحروقات بنحو 97 مليار جنيه، أو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في السنة المالية 2025/2026.

زيادة أسعار البنزين والسولار 3 مرات في عام

كانت مصر على مدار عام رفعت أسعار البنزين والسولار 3 مرات تضمنت زيادة جنيهين في اللتر في مارس وجنيهين في أكتوبر و3 جنيهات اللتر في مارس الجاري.
جاءت الزيادة الأخيرة في اجتماع استثنائي للجنة تسعير المحروقات بعد أن تخطي سعر برميل النفط 100 دولار بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية وتبعاتها السلبية على الأسعار.

موعد صرف الشريحة السابعة والثامنة

كشف صندوق النقد الدولي عن مواعيد إجراء المراجعتين الآخيرتين السابعة والثامنة ضمن برنامج التسهيل الممدد لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب المراجعتين الثانية والثالثة لبرنامج المرونة والاستدامة البالغ 1.3 مليار دولار، وذلك تمهيدًا لصرف شريحتين بإجمالي 3.3 مليار دولار.

