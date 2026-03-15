أعلنت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "آي سكور" إطلاق المرحلة الأولى من منصة "iscore Business"، وهي منصة رقمية مركزية جديدة تهدف إلى تقديم تجربة مؤسسية متطورة وموحّدة، من خلال إتاحة وصول أكثر سهولة وذكاءً وأمانًا إلى مختلف منتجات وخدمات الشركة عبر منصة واحدة متكاملة.

وتستهدف المنصة الجديدة، وفق البيان، البنوك وشركات الخدمات المالية غير المصرفية، بما يسهم في تعزيز كفاءة وسهولة الوصول إلى خدمات "آي سكور"، عبر توفير مختلف المنتجات والحلول التي تقدمها الشركة في مكان واحد، وبواجهة استخدام حديثة تدعم تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة العمل.

ما هي منصة آي سكور بيزنس؟

وتعتمد منصة "iscore Business" على مفهوم التجربة الموحدة، حيث توفر خاصية تسجيل الدخول الموحد (Single Sign-On – SSO)، التي تتيح للمستخدمين الوصول الآمن إلى جميع الخدمات المشترَك بها باستخدام اسم مستخدم وكلمة مرور واحدة فقط، دون الحاجة إلى تسجيل الدخول بشكل منفصل لكل خدمة، بما يضمن تجربة استخدام أكثر سلاسة وكفاءة، مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان والسرية.

كما تتيح المنصة للأعضاء عرضًا موحدًا لجميع منتجات "آي سكور" من خلال شاشة واحدة، سواء للمشتركين الحاليين أو غير المشتركين، مع إمكانية الوصول إلى الخدمات من خلال نظام الدخول الموحد (SSO) أو عبر روابط إلكترونية منفصلة. وتوفر المنصة كذلك واجهة معلوماتية متكاملة تمكّن المؤسسات من التعرف على مختلف المنتجات والاطلاع على خصائصها ومزاياها، إلى جانب متابعة الخدمات الجديدة وإبداء الاهتمام بالخدمات المتاحة.

وأكدت الشركة أن العمل جارٍ حاليًا على دمج المزيد من المنتجات والخدمات تدريجيًا ضمن منظومة الدخول الموحد (SSO)، بما يضمن توفير تجربة رقمية أكثر تكاملًا لجميع المشتركين.

وأضافت "آي سكور" أن إطلاق هذه المنصة يمثل الخطوة الأولى ضمن سلسلة من المراحل التطويرية المقبلة، والتي ستتضمن إضافة مزيد من الإمكانات والخدمات الرقمية المتقدمة، بما يدعم أعمال المؤسسات المالية ويرتقي بتجربة استخدامها للحلول التي تقدمها الشركة.



