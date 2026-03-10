إعلان

تراجع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

12:09 م 10/03/2026

سعر الريال السعودي

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10-3-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم:

البنك الأهلي المصري: 13.67 جنيه للشراء، بتراجع 34 قرشًا، و13.73 جنيه للبيع، بتراجع 35 قرشًا.


بنك مصر: 13.67 جنيه للشراء، بتراجع 33 قرشًا، و13.74 جنيه للبيع، بتراجع 34 قرشًا.


بنك القاهرة: 13.67 جنيه للشراء، بتراجع 35 قرشًا، و13.73 جنيه للبيع، بتراجع 36 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 13.71 جنيه للشراء، و13.74 جنيه للبيع، بتراجع 34 قرشًا للشراء والبيع.


البنك التجاري الدولي: 13.7 جنيه للشراء، و13.74 جنيه للبيع، بتراجع 34 قرشًا للشراء والبيع.

