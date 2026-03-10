تراجع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
سعر الريال السعودي
انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10-3-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم:
البنك الأهلي المصري: 13.67 جنيه للشراء، بتراجع 34 قرشًا، و13.73 جنيه للبيع، بتراجع 35 قرشًا.
بنك مصر: 13.67 جنيه للشراء، بتراجع 33 قرشًا، و13.74 جنيه للبيع، بتراجع 34 قرشًا.
بنك القاهرة: 13.67 جنيه للشراء، بتراجع 35 قرشًا، و13.73 جنيه للبيع، بتراجع 36 قرشًا.
بنك الإسكندرية: 13.71 جنيه للشراء، و13.74 جنيه للبيع، بتراجع 34 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.7 جنيه للشراء، و13.74 جنيه للبيع، بتراجع 34 قرشًا للشراء والبيع.