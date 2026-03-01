سعر الدولار يقفز 88 قرشا مقابل الجنيه بمنتصف التعاملات اليوم في أول رد فعل للحرب الأمريكية
كتب : منال المصري
سعر الدولار
قفز سعر الدولار بنحو 88 قرشا مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم مقارنة ببداية التعاملات في أول رد فعل للحرب الأمريكية الإيرانية.
أسعار الدولار في 5 بنوك خلال منتصف التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع، بارتفاع 88 قرشا للشراء والبيع.
بنك مصر: 48.75 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع، بارتفاع 88 قرشا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع، بزيادة 78 قرشا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.35 جنيه للشراء، و48.45 جنيه للبيع، بزيادة 47 قرشا للشراء والبيع.