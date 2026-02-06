إعلان

سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه في 8 بنوك خلال أسبوع

كتب : آية محمد

10:50 ص 06/02/2026

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 و9 قروش، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 46.91 جنيه للشراء، و47.01 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 46.91 جنيه للشراء، و47.01 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 46.91 جنيه للشراء، و47.01 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 46.91 جنيه للشراء، و47.01 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 46.9 جنيه للشراء، 47 جنيهًا للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 46.97 جنيه للشراء، و47.07 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 46.89 جنيه للشراء، و46.99 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 46.9 جنيه للشراء، و47 جنيهًا للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 46.9 جنيه للشراء، و47 جنيهًا للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 46.95 جنيه للشراء، بتراجع 8 قروش، 47.05 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار أسعار الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلامي يكشف تفاصيل عرض الأهلي لتمديد عقد إمام عاشور
رياضة محلية

إعلامي يكشف تفاصيل عرض الأهلي لتمديد عقد إمام عاشور
بعد ادعاء بلوجر استبعادها من التمثيل بسبب حجابها.. أشرف زكي يرد:" وأنا
زووم

بعد ادعاء بلوجر استبعادها من التمثيل بسبب حجابها.. أشرف زكي يرد:" وأنا
بـ 199 دولارًا.. ترامب يطلق منصة لبيع أدوية التخسيس
شئون عربية و دولية

بـ 199 دولارًا.. ترامب يطلق منصة لبيع أدوية التخسيس
على الهواء.. موعد إعلان أسماء الفائزين في "دولة التلاوة"
أخبار مصر

على الهواء.. موعد إعلان أسماء الفائزين في "دولة التلاوة"

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 6-2: انطلاقة مهنية لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 6-2: انطلاقة مهنية لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

طبول الحرب تقرع.. أمريكا لرعاياها: "غادروا إيران فورًا"
78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية