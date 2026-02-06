ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 و9 قروش، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 46.91 جنيه للشراء، و47.01 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 46.91 جنيه للشراء، و47.01 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 46.91 جنيه للشراء، و47.01 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 46.91 جنيه للشراء، و47.01 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 46.9 جنيه للشراء، 47 جنيهًا للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 46.97 جنيه للشراء، و47.07 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 46.89 جنيه للشراء، و46.99 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 46.9 جنيه للشراء، و47 جنيهًا للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 46.9 جنيه للشراء، و47 جنيهًا للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 46.95 جنيه للشراء، بتراجع 8 قروش، 47.05 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.