أسعار 6 عملات عربية تنخفض مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

10:23 ص 05/02/2026

أسعار العملات العربية

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 5-2-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.45 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.53 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.75 جنيه للشراء، و12.79 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 123.09 جنيه للشراء، و124.64 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 11.9 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و12.89 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الدينار الأردني: 65.64 جنيه للشراء، بتراجع 10 قروش، و66.37 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.

سعر الدينار الكويتي: 151.18 جنيه للشراء، بتراجع 30 قرشًا، و153.78 جنيه للبيع، بتراجع 31 قرشًا.

