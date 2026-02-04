تباينت أسعار اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 4-2-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 55.41 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و55.66 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك مصر: 55.41 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و55.66 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك القاهرة: 55.41 جنيه للشراء، بزيادة 5 قروش، و55.66 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك الإسكندرية: 55.38 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و55.63 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

البنك التجاري الدولي: 55.36 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و55.61 جنيه للبيع.