سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:30 ص 04/02/2026

سعر اليورو

تباينت أسعار اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 4-2-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 55.41 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و55.66 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك مصر: 55.41 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و55.66 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك القاهرة: 55.41 جنيه للشراء، بزيادة 5 قروش، و55.66 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك الإسكندرية: 55.38 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و55.63 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

البنك التجاري الدولي: 55.36 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و55.61 جنيه للبيع.

بينها الزمالك ضد كهرباء الإسماعيلية.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات
أضرار خطيرة.. طبيب يحذر من خلط العسل بمنتج يتناوله الملايين
استئناف محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا في أبوظبي اليوم
الوجه يكشف أسرار صحتك.. 5 علامات تستدعي الفحص الطبي
إسرائيل تلغي تنسيق سفر الدفعة الثالثة من الجرحى عبر معبر رفح

