انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 4-2-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.47 جنيه للشراء، و12.54 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.77 جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 123.27 جنيه للشراء، و124.82 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 11.91 جنيه للشراء، و12.91 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 65.74 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و66.45 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

سعر الدينار الكويتي: 151.48 جنيه للشراء، و154.09 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.