غداً.. آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026

كتب : أحمد الجندي

12:17 م 04/02/2026

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن غدًا الخميس الموافق 5 فبراير 2026 يُعد آخر يوم للطلاب لتسجيل استمارات الثانوية العامة 2026 إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوزارة.

وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بهذا الموعد لتفادي أي مشكلات قد تؤثر على عملية التسجيل، مشددة على أن النظام الإلكتروني متاح لجميع الطلاب لإتمام استماراتهم بسهولة وأمان.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن الطلاب سيكون بإمكانهم تسليم استماراتهم الإلكترونية للمدارس اعتبارًا من يوم الأحد 8 فبراير 2026.

وشددت على أن آخر يوم لتسليم الاستمارات للمدارس سيكون الخميس 26 فبراير 2026، داعية الطلاب وأولياء الأمور إلى مراعاة المواعيد المحددة لضمان تسجيل كافة البيانات بشكل صحيح.

وزارة التربية والتعليم استمارة الثانوية العامة الثانوية العامة 2026

