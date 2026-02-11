إعلان

سعر اليورو يرتفع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

01:27 م 11/02/2026

سعر اليورو

ارتفعت أسعار اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11-2-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 55.64 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و55.94 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

بنك مصر: 55.64 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و55.94 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

بنك القاهرة: 55.64 جنيه للشراء، بتراجع 7 قروش، و55.94 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك الإسكندرية: 55.64 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و55.94 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.

البنك التجاري الدولي: 55.67 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و55.98 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش.

اليورو سعر اليورو

