سعر اليورو يرتفع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
كتب : أحمد الخطيب
سعر اليورو
ارتفعت أسعار اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11-2-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 55.64 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و55.94 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.
بنك مصر: 55.64 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و55.94 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.
بنك القاهرة: 55.64 جنيه للشراء، بتراجع 7 قروش، و55.94 جنيه للبيع، بزيادة قرش.
بنك الإسكندرية: 55.64 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و55.94 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.
البنك التجاري الدولي: 55.67 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و55.98 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش.